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Судаков: Матч з Аяксом» був схожим на гру Ліги чемпіонів

Сьогодні 09:55 300 0
Судаков прокоментував благодійну гру з Аяксом
Судаков: Матч з Аяксом» був схожим на гру Ліги чемпіонів
#Аякс, #Шахтар, #Георгій Судаков

Джерело - Чемпіон.

Півзахисник Шахтаря Георгій Судаков оцінив гру команди у благодійному матчі з Аяксом (1:3).

Про це розповів сам футболіст.

"Емоції неймовірні. Атмосфера на стадіоні, топ-команда. Це просто гра Ліги чемпіонів. І по часу, і по всьому. А так звісно, трохи розчарований результатом. Хотілось перемагати. Думаю, ми маємо додавати в усіх компонентах.

Видно, що вони більше готові. Ми тільки другий тиждень закінчуємо. У них скоро починається чемпіонат. Видно, що вони фізично і такитично більше готові. У нас зараз новий тренер, нові ідеї, вимоги. Ми ще перебудовуємось. Така гра під навантаженням - це супер", - сказав Судаков.

Нагадаємо, у старті Шахтаря на матч з Аяксом вийшло 10 вихованців клубу.

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