Судаков: Матч з Аяксом» був схожим на гру Ліги чемпіонів

Півзахисник Шахтаря Георгій Судаков оцінив гру команди у благодійному матчі з Аяксом (1:3).

Про це розповів сам футболіст.

"Емоції неймовірні. Атмосфера на стадіоні, топ-команда. Це просто гра Ліги чемпіонів. І по часу, і по всьому. А так звісно, трохи розчарований результатом. Хотілось перемагати. Думаю, ми маємо додавати в усіх компонентах.

Видно, що вони більше готові. Ми тільки другий тиждень закінчуємо. У них скоро починається чемпіонат. Видно, що вони фізично і такитично більше готові. У нас зараз новий тренер, нові ідеї, вимоги. Ми ще перебудовуємось. Така гра під навантаженням - це супер", - сказав Судаков.