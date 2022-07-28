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Минай - Кривбас 1:3: огляд матчу

Вчора 23:10 186 0
Минай - Кривбас 1:3: огляд матчу
#Кривбас, #Минай

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 28 липня, Кривбас обіграв Минай у спарингу.

Матч завершився з рахунком 3:1.

Контрольний матч
28 липня

Минай - Кривбас 1:3 (1:1)

Голи: 0:1 - 11 Устименко, 1:1 - 21 Кулієв, 1:2 - 79 Хобленко (пенальті), 1:3 - 90 Волошин

Минай (старт): Бандура (к), Гончар, Горін, Кравчук, Дмитрук, Грайфонер, Хахльов, Кулієв, Воробчак, Касимов, Вишневський.

На заміни виходили: Станкович, Чуєв, Шкіндер, Трубочкін, Вітенчук, Паламар, Мердєєв, Байдал, Голуб, Селезньов.

Кривбас: Сарнавський (к) (Кліщук, 60), Татарков (Опанасенко, 60), Вернидуб (Рябов, 60), Зотько (Попчук, 60), Стецьков (Козак, 60), Семенов (Семотюк, 60), Понєдєльнік (Шевченко, 60), Кораблін (Волошин, 46), Хомченовський (Дебелко, 60), Задерака (Банада, 46), Устименко (Хобленко, 60).

Раніше Кривбас поступився Інгульцю у контрольному матчі.

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