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Миколенко: Нервую перед грою з Динамо

Сьогодні 13:39 440 0
Зустріч відбудеться 29 липня у Ліверпулі
Миколенко: Нервую перед грою з Динамо
#Динамо Київ, #Евертон, #Віталій Миколенко

Джерело - Чемпіон.

Захисник Евертона Віталій Миколенко нервує перед благодійним матчем з Динамо.

Про це розповів сам футболіст.

" - Вперше українська команда зіграє в Англії після початку повномасштабної війни. Що це для тебе означатиме?

– Чесно кажучи, я трохи нервую перед грою. Я зустрінуся з моїми друзями, моєю колишньою командою. Ніколи не грав проти них.

– Наскільки важливо для тебе, що "Евертон" так активно намагається допомагати українським людям?

– По-перше, хотілося б подякувати клубу та власнику за підтримку моєї країни. Я дійсно радий, що цей матч відбудеться тут.

– Розкажи про те, яку підтримку особисто отримував ти. Здається, у тебе дуже хороші взаємовідносини з головним тренером та партнерами по команді.

– Підтримка була з першого ж дня від кожного партнера по команді, кожного тренера. Знаю, що не так багато новин в Англії про війну, але кожен день мене питають, як справи вдома. Просто велика подяка. Хочу сказати, що хочу битися за цей клуб, бо мене тут дуже поважають та довіряють. Також поважаю всіх й кажу дякую, - сказав Миколенко.

Раніше повідомлялося, що Евертон буде роздавати безплатні квитки українським біженцям на матч з Динамо.

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