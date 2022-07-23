Головне
Арсенал оголосив про трансфер Зінченка
Вчора 20:21 1194
Останні медальні надії: Бех-Романчук і жіноча естафета 4х400 вийдуть на старт чемпіонату світу
Сьогодні 09:34 268
Чемпіонат світу - 2022: календар, розклад, результати
Сьогодні 08:55 24099
Зінченко - другий найдорожчий українській футболіст в історії, вище - лише Шевченко
Сьогодні 08:16 349
Рижикова фінішувала 8-ю в фіналі чемпіонату світу забігу на 400 м з бар'єрами
Сьогодні 06:07 509
Панков: Шаблій - як путін в росії
Вчора 14:09 906
Скрипник: Через тиждень на нас чекає ще більш напружений поєдинок
Вчора 08:54 741
Ляхова не вийшла до півфіналу чемпіонату світу
Вчора 08:24 541
Ворскла перемогла АІК, Коньяспор розгромив БАТЕ: результати матчів кваліфікації Ліги конференцій
Вчора 08:08 2691
Ворскла переграла АІК у кваліфікації Ліги конференції
21.07.2022 21:55 1607
Прямі трансляції

Евертон буде роздавати безкоштовні квитки українським біженцям на матч з Динамо

Сьогодні 09:55 236 0
Зустріч відбудеться 29 липня у Ліверпулі
Евертон буде роздавати безкоштовні квитки українським біженцям на матч з Динамо
#Динамо Київ, #Евертон

Джерело - SportArena.

Евертон планує роздавати безкоштовні білети українським біженцям на благодійний матч з Динамо.

Про це повідомляє пресслужба англійського клубу.

Зустріч українського та англійського клубів відбудеться 29 липня у Ліверпулі на Гудісон Парк, початок - о 21:45 за київським часом.

Весь прибуток від поєдинку Евертон направить організаціям, які допомагають Україні під час війни.

Динамо розпочало новий сезон з домашнього матчу кваліфікації Ліги чемпіонів проти Фенербахче (0:0). Матч-відповідь відбудеться 27 липня у Стамбулі.

Евертон зіграв два контрольні матчі в США. Команда українського захисника Віталія Миколенка програла Арсеналу (0:2) та Міннесоті Юнайтед (0:4).

Раніше Миколенко взяв участь у презентації нової форми Евертона.

Коментарі ()
Популярне зараз
Маркевич оцінив перспективи Зінченка в Арсеналі Маркевич оцінив перспективи Зінченка в Арсеналі 2305
Арсенал оголосив про трансфер Зінченка Арсенал оголосив про трансфер Зінченка 1194
Гутцайт: Ми обурені вчинком Міжнародної федерації дзюдо Гутцайт: Ми обурені вчинком Міжнародної федерації дзюдо 1338
Рижикова побореться за медаль ЧС-2022: розклад виступів українців на 22 липня Рижикова побореться за медаль ЧС-2022: розклад виступів українців на 22 липня 1833
Яремчук забив гол у ворота клубу Ла Ліги в контрольному матчі - ВІДЕО Яремчук забив гол у ворота клубу Ла Ліги в контрольному матчі - ВІДЕО 3243
Чемпіонат світу - 2022: календар, розклад, результати Чемпіонат світу - 2022: календар, розклад, результати 24099
Рекомендуємо
Запальний танок українських волейболісток під час гри зібрав більше 30 млн переглядів. ВІДЕО Запальний танок українських волейболісток під час гри зібрав більше 30 млн переглядів. ВІДЕО 184144
Дмитро Коваленко: Казав Бекхему, що він смішний Дмитро Коваленко: Казав Бекхему, що він смішний 10928 2
Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш 87916
Тайсон Ф'юрі - Ділліан Вайт: Як це було Тайсон Ф'юрі - Ділліан Вайт: Як це було 6484
Він приховував свій діагноз. Унікальна кар’єра і трагічна смерть першого українця в чемпіонаті Туреччини Він приховував свій діагноз. Унікальна кар’єра і трагічна смерть першого українця в чемпіонаті Туреччини 48360
Найскандальніше інтерв'ю Лобановського: Люди, які не ходять на стадіони не мають права говорити про футбол Найскандальніше інтерв'ю Лобановського: Люди, які не ходять на стадіони не мають права говорити про футбол 12368