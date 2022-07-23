Евертон буде роздавати безкоштовні квитки українським біженцям на матч з Динамо

Зустріч відбудеться 29 липня у Ліверпулі

Джерело - SportArena.

Евертон планує роздавати безкоштовні білети українським біженцям на благодійний матч з Динамо.

Про це повідомляє пресслужба англійського клубу.

Зустріч українського та англійського клубів відбудеться 29 липня у Ліверпулі на Гудісон Парк, початок - о 21:45 за київським часом.

Весь прибуток від поєдинку Евертон направить організаціям, які допомагають Україні під час війни.

Динамо розпочало новий сезон з домашнього матчу кваліфікації Ліги чемпіонів проти Фенербахче (0:0). Матч-відповідь відбудеться 27 липня у Стамбулі.

Евертон зіграв два контрольні матчі в США. Команда українського захисника Віталія Миколенка програла Арсеналу (0:2) та Міннесоті Юнайтед (0:4).

Раніше Миколенко взяв участь у презентації нової форми Евертона.