Евертон буде роздавати безкоштовні квитки українським біженцям на матч з Динамо

Джерело - SportArena.
Евертон планує роздавати безкоштовні білети українським біженцям на благодійний матч з Динамо.
Про це повідомляє пресслужба англійського клубу.
Зустріч українського та англійського клубів відбудеться 29 липня у Ліверпулі на Гудісон Парк, початок - о 21:45 за київським часом.
Весь прибуток від поєдинку Евертон направить організаціям, які допомагають Україні під час війни.
Динамо розпочало новий сезон з домашнього матчу кваліфікації Ліги чемпіонів проти Фенербахче (0:0). Матч-відповідь відбудеться 27 липня у Стамбулі.
Евертон зіграв два контрольні матчі в США. Команда українського захисника Віталія Миколенка програла Арсеналу (0:2) та Міннесоті Юнайтед (0:4).
Раніше Миколенко взяв участь у презентації нової форми Евертона.