Луческу пояснив успіх Динамо у матчі з Фенербахче

Гравці Динамо впоралися з тиском Фенербахче та змогли вирівняти гру.

Про це розповів головний тренер киян Мірча Луческу.

"Ми зібрали багато інформації і дуже добре підготувалися до цієї гри протягом останніх п'яти днів. Хлопці віддали всі сили на полі. Ми дуже добре організували наш захист, особливо у першому таймі, оскільки знали, що Фенербахче розпочне поєдинок дуже агресивно і пресингуватиме нашу команду.

Ми досягли успіху в тому, щоб з цим впоратися, і в другому таймі, як і обговорювали заздалегідь, хотіли вирівняти гру та перемогти.

Це був дуже хороший матч між двома сильними командами. Я дуже радий, що моя команда змогла підтримати хороший фізичний рівень до кінця матчу. Вважаю, ми заслужили перемогу у цьому кваліфікаційному раунді", - розповів Луческу.