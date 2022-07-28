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Луческу пояснив успіх Динамо у матчі з Фенербахче

Сьогодні 11:11 220 0
Головний тренер Динамо Мірча Луческу прокоментував перемогу над Фенербахче (2:1) в 2-му кваліфікаційному раунді Ліги чемпіонів.
Луческу пояснив успіх Динамо у матчі з Фенербахче
#Динамо Київ, #Ліга чемпіонів, #Мірча Луческу, #Фенербахче

Джерело - fcdynamo.com.

Гравці Динамо впоралися з тиском Фенербахче та змогли вирівняти гру.

Про це розповів головний тренер киян Мірча Луческу.

"Ми зібрали багато інформації і дуже добре підготувалися до цієї гри протягом останніх п'яти днів. Хлопці віддали всі сили на полі. Ми дуже добре організували наш захист, особливо у першому таймі, оскільки знали, що Фенербахче розпочне поєдинок дуже агресивно і пресингуватиме нашу команду.

Ми досягли успіху в тому, щоб з цим впоратися, і в другому таймі, як і обговорювали заздалегідь, хотіли вирівняти гру та перемогти.

Це був дуже хороший матч між двома сильними командами. Я дуже радий, що моя команда змогла підтримати хороший фізичний рівень до кінця матчу. Вважаю, ми заслужили перемогу у цьому кваліфікаційному раунді", - розповів Луческу.

Раніше Луческу не прийшов на пресконференцію у Туреччині через уболівальників Фенербахче.

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