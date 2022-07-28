Головне
Динамо здолало Фенербахче у кваліфікації Ліги чемпіонів
Вчора 22:43 2147
Луческу не прийшов на пресконференцію у Туреччині через уболівальників Фенербахче
Сьогодні 08:10 5033
Уболівальники Фенербахче скандували "владімір путін" під час матчу проти Динамо
Вчора 23:26 8134
Ворскла програла АІКу у кваліфікації Ліги конференцій
Вчора 22:37 920
Фенербахче - Динамо 1:2 Як це було
Вчора 22:36 30938
Лунін може відправитися в оренду у Наполі
Вчора 21:24 526
Шахтар орендував вихованця Динамо
Вчора 19:39 721
Бєсєдін та Циганков у старті Динамо на матч-відповідь з Фенербахче
Вчора 18:55 850
Фенербахче - Динамо: анонс і прогноз матчу кваліфікації Ліги чемпіонів
Вчора 09:43 3818
Динамо Загреб та Шериф вийшли у наступний етап Ліги чемпінів
Вчора 00:12 1746
Прямі трансляції

Скрипник пояснив поразку від АІКа

Сьогодні 10:08 635 0
Віктор Скрипник прокоментував матч проти АІКа
Скрипник пояснив поразку від АІКа
#Ворскла, #Ліга конференцій, #Віктор Скрипник, #АІК

Джерело - Чемпіон.

Гравці Ворскли віддали всі сили у матчі Ліги конференції проти АІКа.

Про це розповів головний тренер полтавського клубу Віктор Скрипник.

"Звісно, сім місяців не грали – це неможливо приховати. У першому матчі, можливо, було більше емоцій, бо це перша гра за сім місяців, гарний стадіон, публіка… Але коли справа доходить до серйозного, то є певні прорахунки, які виявляються вирішальними.

Вітаю суперника з перемогою. Було видно, що всі футболісти віддалися цій грі на повну. Декого хапали судоми. Залишили усі сили на полі. Дався взнаки клас нашого суперника.

Уже в першому таймі у нас була вимушена заміна. Також повилітали люди, що відіграють першу роль у команді. Станом на зараз їх важко замінити. Але про тих хлопців, які виходили, я не можу сказати поганих слів. Вони віддали всі сили, зробили все, що могли. Хоча у нас були моменти, але ми не забили.

А пропустили два такі голи… Там рикошет, там трохи таке… Ще раз кажу, ми розчаровані, але ми залишаємо Стокгольм з високо піднятою головою. Бажаємо АІКу пройти якомога далі, - сказав Скрипник.

Коментарі ()
Популярне зараз
Ворскла вилетіла з єврокубків після дивного голу, який зарахував суддя із Сербії - ВІДЕО Ворскла вилетіла з єврокубків після дивного голу, який зарахував суддя із Сербії - ВІДЕО 3830
Луческу не прийшов на пресконференцію у Туреччині через уболівальників Фенербахче Луческу не прийшов на пресконференцію у Туреччині через уболівальників Фенербахче 5033
Натхнення для Динамо: легендарний покер Шевченка у ворота Фенербахче - ВІДЕО Натхнення для Динамо: легендарний покер Шевченка у ворота Фенербахче - ВІДЕО 13196
Фенербахче - Динамо - онлайн-трансляція LIVE - кваліфікація Ліги чемпіонів Фенербахче - Динамо - онлайн-трансляція LIVE - кваліфікація Ліги чемпіонів 7356
Уболівальники Фенербахче скандували "владімір путін" під час матчу проти Динамо Уболівальники Фенербахче скандували "владімір путін" під час матчу проти Динамо 8134
Фенербахче - Динамо 1:2 Як це було Фенербахче - Динамо 1:2 Як це було 30938
Рекомендуємо
Від 2 до 170 тисяч доларів на місяць: скільки заробляють в українській Прем'єр-лізі Від 2 до 170 тисяч доларів на місяць: скільки заробляють в українській Прем'єр-лізі 22945
Запальний танок українських волейболісток під час гри зібрав більше 30 млн переглядів. ВІДЕО Запальний танок українських волейболісток під час гри зібрав більше 30 млн переглядів. ВІДЕО 184301
Історія дня. Він став першим українцем, який втік до НХЛ Історія дня. Він став першим українцем, який втік до НХЛ 20113
Гол року. Хорватський футзаліст створив шедевр у грі Євро-2022 проти Польщі Гол року. Хорватський футзаліст створив шедевр у грі Євро-2022 проти Польщі 59059
Бути другим - значить бути першим серед тих, хто програв. Правила життя Айртона Сенни Бути другим - значить бути першим серед тих, хто програв. Правила життя Айртона Сенни 5849
Критика, два розтавання і шалена любов. Історія кохання Світоліної та Монфіса Критика, два розтавання і шалена любов. Історія кохання Світоліної та Монфіса 8255 1