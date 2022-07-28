Скрипник пояснив поразку від АІКа

Гравці Ворскли віддали всі сили у матчі Ліги конференції проти АІКа.

Про це розповів головний тренер полтавського клубу Віктор Скрипник.

"Звісно, сім місяців не грали – це неможливо приховати. У першому матчі, можливо, було більше емоцій, бо це перша гра за сім місяців, гарний стадіон, публіка… Але коли справа доходить до серйозного, то є певні прорахунки, які виявляються вирішальними.

Вітаю суперника з перемогою. Було видно, що всі футболісти віддалися цій грі на повну. Декого хапали судоми. Залишили усі сили на полі. Дався взнаки клас нашого суперника.

Уже в першому таймі у нас була вимушена заміна. Також повилітали люди, що відіграють першу роль у команді. Станом на зараз їх важко замінити. Але про тих хлопців, які виходили, я не можу сказати поганих слів. Вони віддали всі сили, зробили все, що могли. Хоча у нас були моменти, але ми не забили.

А пропустили два такі голи… Там рикошет, там трохи таке… Ще раз кажу, ми розчаровані, але ми залишаємо Стокгольм з високо піднятою головою. Бажаємо АІКу пройти якомога далі, - сказав Скрипник.