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Динамо зіграє зі Штурмом у наступному раунді кваліфікації Ліги чемпіонів

Сьогодні 08:25 599 0
Перший матч буде зіграно 9 серпня
Динамо зіграє зі Штурмом у наступному раунді кваліфікації Ліги чемпіонів
#Динамо Київ, #Ліга чемпіонів, #Штурм

Джерело - Чемпіон.

Динамо вийшло до 3-го раунду кваліфікації Ліги чемпіонів УЄФА, перемігши Фенербахче за сумою двох зустрічей.

Після нічиєї в першому матчі (0:0) "біло-сині" здобули перемогу в овертаймі матчу-відповіді в Стамбулі (2:1).

Суперник киян у 3-му кваліфікаційному раунді вже відомий. Це віцечемпіон Австрії минулого сезону, Штурм із Граца.

Перший матч пройде 3 серпня і буде номінально домашнім для нашої команди, поєдинок у відповідь відбудеться 9 серпня в Граці о 21:30 за київським часом.

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