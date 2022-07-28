Перший матч буде зіграно 9 серпня

Джерело - Чемпіон.

Динамо вийшло до 3-го раунду кваліфікації Ліги чемпіонів УЄФА, перемігши Фенербахче за сумою двох зустрічей.

Після нічиєї в першому матчі (0:0) "біло-сині" здобули перемогу в овертаймі матчу-відповіді в Стамбулі (2:1).

Суперник киян у 3-му кваліфікаційному раунді вже відомий. Це віцечемпіон Австрії минулого сезону, Штурм із Граца.

Перший матч пройде 3 серпня і буде номінально домашнім для нашої команди, поєдинок у відповідь відбудеться 9 серпня в Граці о 21:30 за київським часом.