Насьйональ оголосив про перехід Суареса

Джерело - Чемпіон.
Уругвайський Насьйональ оформив трансфер 35-річного форварда Луїса Суареса.
Про це повідомляє пресслужба клубу.
У Насьйоналі нападник розпочав професійну кар’єру, провівши в команді сезон 2005/2006.
Контракт розрахований до чемпіонату світу-2022. Суарес гратиме у Кубку Судамерикана та другій частині уругвайської першості (Клаусурі).
Суарес в минулому сезоні провів 45 матчів за Атлетіко та забив 13 голів при 3 гольових передачах.
La ilusión de todos, el amor por los colores y la alegría de volver a verte con la camiseta más linda del mundo 💙🤍❤️— Nacional (@Nacional) July 27, 2022
¡Felices de tenerte en casa! @LuisSuarez9 #ElClubGigante pic.twitter.com/KpH9qK1nVl