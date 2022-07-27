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Насьйональ оголосив про перехід Суареса

Сьогодні 22:55 153 0
Контракт розрахований до чемпіонату світу-2022
Насьйональ оголосив про перехід Суареса
#Луїс Суарес

Джерело - Чемпіон.

Уругвайський Насьйональ оформив трансфер 35-річного форварда Луїса Суареса.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

У Насьйоналі нападник розпочав професійну кар’єру, провівши в команді сезон 2005/2006.

Контракт розрахований до чемпіонату світу-2022. Суарес гратиме у Кубку Судамерикана та другій частині уругвайської першості (Клаусурі).

Суарес в минулому сезоні провів 45 матчів за Атлетіко та забив 13 голів при 3 гольових передачах.

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