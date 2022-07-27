Шахтар орендував вихованця Динамо

Лівий фулбек проведе у донецькому клубі щонайменше один сезон

Джерело - Чемпіон.

Донецький Шахтар підписав 25-річного лівого фулбека Андерлехта Богдана Михайліченка.

Про це повідомляє пресслужба українського клубу.

Гірники взяли Михайліченка в оренду на один сезон із опцією викупу.

Богдан Михайліченко - вихованець київської школи футболу. Виступав за юнацькі та молодіжні команди Динамо, провів 2 матчі за основу. На правах оренди грав за Сталь з Кам'янського (18 матчів) та Зорю (63 поєдинки, 3 м'ячі, 4 асисти). У 2020 році перейшов до бельгійського Андерлехта, за який відіграв 2 сезони (51 матч, 1 м'яч, 2 асисти).

На рахунку Михайличенка 6 матчів у складі національної збірної України.