Помер легендарний гравець Карпат і Металіста

Поточняку було 74 роки

Джерело - Чемпіон.

У ніч з 26-го на 27-е липня на 75-му році життя перестало битися серце легенди львівських Карпат Ростислава Поточняка.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Майже всю кар'єру він провів у складі Карпат і Металіста, ставши легендою обох клубів. У складі львів'ян виступав з 1966-го по 1977-й роки, зіграв 338 матчів і здобув Кубок СРСР 1969-го року, який на сьогодні є єдиним трофеєм в історії клубу.

З Металістом Ростислав Мирославович дійшов до фіналу Кубку 1983-го року, де слобожанці з мінімальним рахунком поступилися донецькому Шахтарю. Всього на його рахунку 258 поєдинків у складі харків'ян у період з 1978-го по 1983-й роки.

Далі два роки грав за Нафтовик із Долини, що на Івано-Франківщини, і у 1986-му році завершив кар'єру.

Після закінчення ігрової кар'єри Поточняк працював на посаді інструктора-методиста у дитячих командах, очолював другі команди Карпат, а протягом недовгого періоду встиг побути головним тренером рідного клубу, вигравши з ним Другу лігу чемпіонату СРСР-1991.

Два роки тому Поточняк пережив складну операцію.