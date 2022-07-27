У Барселони найбільший борг в європейському клубному футболі

Названо найбільших боржників в Європі

Найбільша сума боргів у європейському клубному футболі у Барселони (1,35 мільярда євро).

Про це повідомляє Deloitte

До ТОП-3 боржників також увійшли Ювентус (900 мільйонів євро) та Тоттенгем (826 мільйонів євро).

Арсенал, який влітку купив у Манчестер Сіті Олександра Зінченка, розташувався на 7-му рядку - 625 мільйонів євро. Реал Андрія Луніна - шостий (662 мільйони євро).

Єдиними клубами в Європі без боргів виявилися ПСЖ, Манчестер Сіті, Челсі та Лестер.

За неофіційною інформацією Арсенал заплатив за захисника Манчестер Сіті Олександра Зінченка близько 35 млн фунтів.

ТОП-10 боржників:

Барселона - 1,35 мільярда євро

Ювентус - 900 мільйонів євро

Тоттенгем - 826 мільйонів євро

Інтер - 702 мільйонів євро

Милан - 666 мільйонів євро

Реал - 662 мільйонів євро

Арсенал - 625 мільйонів євро

Атлетіко - 523 мільйонів євро

Манчестер Юнайтед - 420 мільйонів євро

Ліверпуль - 386 мільйонів євро

Раніше Барселона зіграла внічию з Ювентусом на турнірі Soccer Champions Tour 2022.