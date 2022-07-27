У Барселони найбільший борг в європейському клубному футболі

Джерело - sportarena.com.
Найбільша сума боргів у європейському клубному футболі у Барселони (1,35 мільярда євро).
Про це повідомляє Deloitte
До ТОП-3 боржників також увійшли Ювентус (900 мільйонів євро) та Тоттенгем (826 мільйонів євро).
Арсенал, який влітку купив у Манчестер Сіті Олександра Зінченка, розташувався на 7-му рядку - 625 мільйонів євро. Реал Андрія Луніна - шостий (662 мільйони євро).
Єдиними клубами в Європі без боргів виявилися ПСЖ, Манчестер Сіті, Челсі та Лестер.
За неофіційною інформацією Арсенал заплатив за захисника Манчестер Сіті Олександра Зінченка близько 35 млн фунтів.
ТОП-10 боржників:
Барселона - 1,35 мільярда євро
Ювентус - 900 мільйонів євро
Тоттенгем - 826 мільйонів євро
Інтер - 702 мільйонів євро
Милан - 666 мільйонів євро
Реал - 662 мільйонів євро
Арсенал - 625 мільйонів євро
Атлетіко - 523 мільйонів євро
Манчестер Юнайтед - 420 мільйонів євро
Ліверпуль - 386 мільйонів євро
Раніше Барселона зіграла внічию з Ювентусом на турнірі Soccer Champions Tour 2022.