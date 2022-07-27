Чорноморець назвав стадіон, де буде грати домашні матчі УПЛ

Джерело - fanday.net.
Чорноморець гратиме у Ковалівці домашні матчі наступного сезону УПЛ.
Про це розповів генеральний директор одеського клубу Анатолій Місюра у коментарі FanDay.
У Чорноморці розуміють, що не зможуть грати УПЛ в Одесі.
"На жаль, ми розуміємо, що цього не буде. Як резервний ми заявили стадіон "Колос" у Ковалівці. Ми маємо грати там, де це припустимо у сьогоднішніх реаліях", - сказав Місюра.
Ковалівка - це село у Київській області. Стадіон Колос вміщує 5050 глядачів.
Раніше Чорноморець підписав захисника.