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Чорноморець назвав стадіон, де буде грати домашні матчі УПЛ

Сьогодні 14:37 442 0
Анатолій Місюра розповів, що одеська команда гратиме домашні матчі УПЛ
Чорноморець назвав стадіон, де буде грати домашні матчі УПЛ
#Колос, #Чемпіонат України, УПЛ, #Чорноморець

Джерело - fanday.net.

Чорноморець гратиме у Ковалівці домашні матчі наступного сезону УПЛ.

Про це розповів генеральний директор одеського клубу Анатолій Місюра у коментарі FanDay.

У Чорноморці розуміють, що не зможуть грати УПЛ в Одесі.

"На жаль, ми розуміємо, що цього не буде. Як резервний ми заявили стадіон "Колос" у Ковалівці. Ми маємо грати там, де це припустимо у сьогоднішніх реаліях", - сказав Місюра.

Ковалівка - це село у Київській області. Стадіон Колос вміщує 5050 глядачів. 

Раніше Чорноморець підписав захисника.

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