Йовичевич виділив важливість матчу з Аяксом

Матч проти Аякса допоміг оцінити справжню силу Шахтаря.

Про це розповів головний тренер гірників Ігор Йовичевич.

"Матч проти такої команди – великий виклик для нас зараз. Показує, де ми знаходимося, адже за місяць уже такі команди нам протистоятимуть. Працюємо всього 12 днів, пацани стараються, тож похвалив команду. Вже встигли зрозуміти деякі ідеї в атаці і грали сміливо проти Аякса.

Але в таких матчах треба вміти терпіти та використовувати можливості, простір попереду. Могли бути іноді сміливішими, приймати інші рішення. Є мотивація йти далі. Загалом, можу похвалити команду. Немає кращої мотивації для гравців, ніж ситуація, коли вони бачать, що робота дає результат. Попросив грати агресивніше, ризикувати.

Змінив склад на другий тайм? Не боявся цього, бо йдуть збори, а не матч Ліги чемпіонів. Думаю про фізичний стан команди. Матч з Аяксом – можливість побачити, де ми зараз знаходимося. Це поки що був найважчий тест для нас.

Хочу сказати, що відчували підтримку українських уболівальників. Сподіваюся, вдалося зібрати гроші для допомоги Україні. Без наших фанів було б набагато важче", - сказав Йовичевич.