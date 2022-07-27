Суарес підтвердив повернення у рідний клуб

Легендарний форвард виступатиме за Насьйональ

Джерело - Чемпіон.

Луїс Суарес, який зараз перебуває у статусі вільного агента, визначився зі своїм новим клубом.

Про це розповів сам футболіст у Twitter.

Форвард повернеться до Уругваю і виступатиме за рідний клуб, Насьйональ. Саме там він розпочав професійну кар'єру у 2005 році.

Контракт розрахований до чемпіонату світу-2022. Суарес гратиме у Кубку Судамерикана та другій частині уругвайської першості (Клаусурі).

Суарес в минулому сезоні провів 45 матчів за Атлетіко та забив 13 голів при 3 гольових передачах.

Раніше повідомлялося, що Суарес може продовжити кар'єру у дортмундській Боруссії.