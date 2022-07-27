Головне
Фенербахче - Динамо: анонс і прогноз матчу кваліфікації Ліги чемпіонів
Сьогодні 09:43 2408
Динамо Загреб та Шериф вийшли у наступний етап Ліги чемпінів
Сьогодні 00:12 1245
Шахтар поступився Аяксу в контрольному поєдинку
Вчора 22:52 972
Мудрик забив фантастичний гол у ворота Аякса, пройшовши все поле - ВІДЕО
Вчора 22:34 10920
Фенербахче - Динамо: онлайн-трансляція
Вчора 21:58 3328
Визначився андеркарт бою Усик - Джошуа
Вчора 20:55 607
Усик молився щоранку, щоб йому не довелося стріляти з рушниці
Вчора 14:49 4641
2+2 додав матч Фенербахче - Динамо у телепрограму
Вчора 09:39 2836
Феноменальний політ Дюплантіса, реактивне коло Маклафлін і сенсаційна Амусан: на ЧС-2022 легкоатлети встановили 3 світових рекорди
Вчора 09:17 1109
Дві медалі України: усі чемпіони та призери чемпіонату світу-2022
Вчора 08:06 1237
Прямі трансляції

Суарес підтвердив повернення у рідний клуб

Сьогодні 11:38 369 0
Легендарний форвард виступатиме за Насьйональ
Суарес підтвердив повернення у рідний клуб
#Луїс Суарес

Джерело - Чемпіон.

Луїс Суарес, який зараз перебуває у статусі вільного агента, визначився зі своїм новим клубом.

Про це розповів сам футболіст у Twitter.

Форвард повернеться до Уругваю і виступатиме за рідний клуб, Насьйональ. Саме там він розпочав професійну кар'єру у 2005 році.

Контракт розрахований до чемпіонату світу-2022. Суарес гратиме у Кубку Судамерикана та другій частині уругвайської першості (Клаусурі).

Суарес в минулому сезоні провів 45 матчів за Атлетіко та забив 13 голів при 3 гольових передачах.

Раніше повідомлялося, що Суарес може продовжити кар'єру у дортмундській Боруссії.

Коментарі ()
Популярне зараз
Фенербахче - Динамо - онлайн-трансляція LIVE - кваліфікація Ліги чемпіонів Фенербахче - Динамо - онлайн-трансляція LIVE - кваліфікація Ліги чемпіонів 4468
Мудрик забив фантастичний гол у ворота Аякса, пройшовши все поле - ВІДЕО Мудрик забив фантастичний гол у ворота Аякса, пройшовши все поле - ВІДЕО 10920
Усик молився щоранку, щоб йому не довелося стріляти з рушниці Усик молився щоранку, щоб йому не довелося стріляти з рушниці 4641
Фенербахче - Динамо: анонс і прогноз матчу кваліфікації Ліги чемпіонів Фенербахче - Динамо: анонс і прогноз матчу кваліфікації Ліги чемпіонів 2408
Український тенісист відмовився тиснути руку росіянину після перемоги над ним - ВІДЕО Український тенісист відмовився тиснути руку росіянину після перемоги над ним - ВІДЕО 2966
Фенербахче - Динамо: онлайн-трансляція Фенербахче - Динамо: онлайн-трансляція 3328
Рекомендуємо
Відео дня. Півзахисник Динамо (U-19) забив божевільний гол у ворота Депортіво Відео дня. Півзахисник Динамо (U-19) забив божевільний гол у ворота Депортіво 223199 5
Дем'яненка відвіз у казарму - не хотів за Динамо грати,- Останне велике інтерв'ю з легендою Динамо Дем'яненка відвіз у казарму - не хотів за Динамо грати,- Останне велике інтерв'ю з легендою Динамо 24122
Історія дня: скільки коштує стати спонсором Динамо Історія дня: скільки коштує стати спонсором Динамо 13307
Що було не так із Шевченком у Дженоа, або Дуже італійське звільнення Що було не так із Шевченком у Дженоа, або Дуже італійське звільнення 5056
Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася у відвертій фотосесії для Playboy Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася у відвертій фотосесії для Playboy 246790
Шеф-редактор Чемпіона: Навіщо тренери терплять бидло-поведінку Селезньова? Шеф-редактор Чемпіона: Навіщо тренери терплять бидло-поведінку Селезньова? 16509 5