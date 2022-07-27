Мертенс може повернутися у Наполі

Мертенс може знову одягнути футболку Наполі

Нападник Дріс Мертенс може знову стати гравцем Наполі.

Про це повідомляє Football Italia з посиланням на Tuttosport.

Наразі гравець перебуває в статусі вільного агента. Він очікує, що клуб не з Італії зможе запропонувати йому умови, які він просив у неаполітанців перед тим, як залишив команду. Якщо цього не станеться, існує ймовірність, що бельгієць повернеться в Неаполь.

Мертенс провів у Наполі останні 9 років. Влітку до нього був інтерес від Валенсії, Роми та Лаціо.

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