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Бенфіка з Яремчуком обіграла Ньюкасл

Сьогодні 10:10 343 0
Українець допоміг команді перемогти
Бенфіка з Яремчуком обіграла Ньюкасл
#Бенфіка, #Ньюкасл Юнайтед, #Роман Яремчук

Джерело - Чемпіон.

Нападник Бенфіки Роман Яремчук зробив асист у спарингу з Ньюкаслом (3:2).

Українець вийшов на заміну на 59-й хвилині, а на 89-й віддав передачу на Енріке Араужу - той встановив остаточний рахунок матчу - 3:2. Ця перемога принесла Бенфіці титул товариського турніру Кубок Ейсебіо.

Товариський матч

26 липня

Бенфіка - Ньюкасл 3:2 (2:2)

Голи: 1:0 - 15 Рамос, 1:1 - 22 Альмірон, 2:1 - 32 Грімальдо, 2:2 - 44 Альмірон, 3:2 - 88 Араужо

Раніше повідомлялося, що Мальорка хоче орендувати конкурента Яремчука.

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