Бенфіка з Яремчуком обіграла Ньюкасл

Джерело - Чемпіон.
Нападник Бенфіки Роман Яремчук зробив асист у спарингу з Ньюкаслом (3:2).
Українець вийшов на заміну на 59-й хвилині, а на 89-й віддав передачу на Енріке Араужу - той встановив остаточний рахунок матчу - 3:2. Ця перемога принесла Бенфіці титул товариського турніру Кубок Ейсебіо.
Товариський матч
26 липня
Бенфіка - Ньюкасл 3:2 (2:2)
Голи: 1:0 - 15 Рамос, 1:1 - 22 Альмірон, 2:1 - 32 Грімальдо, 2:2 - 44 Альмірон, 3:2 - 88 Араужо
Раніше повідомлялося, що Мальорка хоче орендувати конкурента Яремчука.
🎥 O golo de @HenriqueAra7!!! #EusébioCup #SLBNUFC #EuAmoOBenfica pic.twitter.com/0jdG5eSoby— SL Benfica (@SLBenfica) July 26, 2022