Бенфіка з Яремчуком обіграла Ньюкасл

Українець допоміг команді перемогти

Джерело - Чемпіон.

Нападник Бенфіки Роман Яремчук зробив асист у спарингу з Ньюкаслом (3:2).

Українець вийшов на заміну на 59-й хвилині, а на 89-й віддав передачу на Енріке Араужу - той встановив остаточний рахунок матчу - 3:2. Ця перемога принесла Бенфіці титул товариського турніру Кубок Ейсебіо.

Товариський матч

26 липня

Бенфіка - Ньюкасл 3:2 (2:2)

Голи: 1:0 - 15 Рамос, 1:1 - 22 Альмірон, 2:1 - 32 Грімальдо, 2:2 - 44 Альмірон, 3:2 - 88 Араужо

Раніше повідомлялося, що Мальорка хоче орендувати конкурента Яремчука.