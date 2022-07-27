Вест Гем оголосив про трансфер форварда збірної Італії

Фест Гем підсилився нападником

Джерело - Чемпіон.

Вест Гем оголосив про трансфер нападника Сассуоло та збірної Італії Джанлуки Скамакки.

Про це повідомляє пресслужба "молотобійців".

Контракт з 23-річним футболістом розрахований на п'ять років з можливістю продовження ще на один рік. Фінансові подробиці угоди Вест Гем не розголошує.

Футболіст виступатиме під сьомим ігровим номером. Минулого сезону він відіграв 38 матчів за Сассуоло, у яких забив 16 голів та віддав одну результативну передачу.

Раніше Лідс підписав форварда Вест Гема.