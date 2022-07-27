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Степаненко: Зараз у Шахтарі майже всі гравці з академії

Сьогодні 09:46 418 0
Тарас Степаненко прокоментував товариський матч з Аяксом
Степаненко: Зараз у Шахтарі майже всі гравці з академії
#Тарас Степаненко, #Шахтар

Джерело - Чемпіон.

У Шахтаря омолодився склад перед стартом нового сезону.

Про це розповів капітан гірників Тарас Степаненко.

"10 вихованців Шахтаря на полі з перших хвилин? Уболівальники ж хотіли цього. Вони часто говорили, що в Шахтарі грає багато іноземців та бразильців і мало українців, що не добре для збірної.

А зараз майже всі хлопці з академії, майже всі – українці. За виключенням Джурасека та, можливо, Траоре. Не знаю, яке рішення Лассіна прийме чи прийняв. Це вже його та клубу справа. Ми розуміємо, що це через війну в Україні.

Будуть грати українці, вони повинні доводити. Вони всі з академії, грати за першу команду Шахтаря – це їх мрія. Раніше казали: нема шансів, як нам грати, купують багато бразильців. От зараз для них великий шанс показати себе. Але треба працювати", - відзначив Степаненко.

Нагадаємо, Шахтар поступився Аяксу в контрольному поєдинку.

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