Степаненко: Зараз у Шахтарі майже всі гравці з академії

У Шахтаря омолодився склад перед стартом нового сезону.

Про це розповів капітан гірників Тарас Степаненко.

"10 вихованців Шахтаря на полі з перших хвилин? Уболівальники ж хотіли цього. Вони часто говорили, що в Шахтарі грає багато іноземців та бразильців і мало українців, що не добре для збірної.

А зараз майже всі хлопці з академії, майже всі – українці. За виключенням Джурасека та, можливо, Траоре. Не знаю, яке рішення Лассіна прийме чи прийняв. Це вже його та клубу справа. Ми розуміємо, що це через війну в Україні.

Будуть грати українці, вони повинні доводити. Вони всі з академії, грати за першу команду Шахтаря – це їх мрія. Раніше казали: нема шансів, як нам грати, купують багато бразильців. От зараз для них великий шанс показати себе. Але треба працювати", - відзначив Степаненко.