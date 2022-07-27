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Мудрик: Такі голи забиваю з божою допомогою

Сьогодні 09:12 249 0
Мудрик прокоментував гру з Аяксом
Мудрик: Такі голи забиваю з божою допомогою
#Аякс, #Шахтар, #Михайло Мудрик

Джерело - tribuna.com.

Півзахисник Шахтаря Михайло Мудрик оцінив свій гол-шедевр у ворота Аякса.

Про це розповів сам футболіст.

"З божою допомогою вдається забивати такі голи. Це все плідна праця. Це взаємопов’язано. Хто багато працює, тому допомагає Бог. Так все і виходить.

10 вихованців Шахтаря в старті? Обговорювали це. Це така домашня внутрішня атмосфера. Всі один одного знають. Взаємозв’язок на полі набагато кращий, тому що ми давно разом, з усіма десь грали та добре розуміємо один одного.

Ні, я не зірка. Так, мені аплодував Сантьяго Бернабеу, але я не зірка. Краща сказати: один з тих, на кого будуть дивитися і чекати, що буде брати на себе роль одного з лідерів.

Так, молодь готова. У кожного всередині має бути стрижень, характер та футбольні якості, які є у наших хлопців. Якщо все це з’єднати, то може вийти дуже непогана робота", - відзначив Мудрик.

Нагадаємо, Шахтар поступився Аяксу в контрольному поєдинку.

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