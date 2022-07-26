На матчі Аякс - Шахтар присутні 4 000 українських біженців

Усі вторговані від продажу квитків гроші передадуть проектам та організаціям, які надають допомогу Україні

Джерело - Чемпіон.

На благодійний матч Шахтаря з Аяксом в Нідерландах були запрошені 4 000 біженців з України.

Про це повідомляє пресслужба нідерландського клубу.

Вони вимушено проживають в Амстердамі та сусідніх населених пунктах.

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Біженці та волонтери присутні на стадіоні Йоган Кройф Арена.

Усі вторговані від продажу квитків гроші передадуть проєктам та організаціям, які надають допомогу Україні та українським біженцям.

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Нагадаємо, у старті Шахтаря на матч з Аяксом вийшло 10 вихованців клубу.