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На матчі Аякс - Шахтар присутні 4 000 українських біженців

Сьогодні 22:40 41 0
Усі вторговані від продажу квитків гроші передадуть проектам та організаціям, які надають допомогу Україні
На матчі Аякс - Шахтар присутні 4 000 українських біженців
#Аякс, #Шахтар

Джерело - Чемпіон.

На благодійний матч Шахтаря з Аяксом в Нідерландах були запрошені 4 000 біженців з України.

Про це повідомляє пресслужба нідерландського клубу.

Вони вимушено проживають в Амстердамі та сусідніх населених пунктах.

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Біженці та волонтери присутні на стадіоні Йоган Кройф Арена.

Усі вторговані від продажу квитків гроші передадуть проєктам та організаціям, які надають допомогу Україні та українським біженцям.

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Допис, поширений AFC Ajax (@afcajax)

Нагадаємо, у старті Шахтаря на матч з Аяксом вийшло 10 вихованців клубу.

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