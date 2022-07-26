Ребров: Зінченко зробив правильний вибір

Колишній захисник Манчестер Сіті Олександр Зінченко зробив правильній вибір, перейшовши у Арсенал.

Про це розповів головний тренер Аль-Айна Сергій Ребров.

"Я думаю, що так, якщо Арсенал на нього розраховує. Олександр розуміє, що у Манчестер Сіті він - не гравець основного складу, а гравець ротації. Тому я вважаю, що він зробив правильний вибір. Якщо Арсенал платить такі серйозні гроші, то розраховує на цього гравця. Він вважатиметься гравцем основного складу, а для нього це зростання", - сказав Ребров.