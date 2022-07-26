Де Йонг не має наміру переходити в Манчестер Юнайтед

Джерело - Чемпіон.
Стало відомо, чому півзахисник Барселони Френкі де Йонг не хоче переходити до Манчестера Юнайтеда.
Про це повідомляє The Athletic.
25-річний хавбек розглядає це як крок назад, навіть якщо Манчестер Юнайтед запропонує ті самі фінансові умови, що у Барселоні.
Його стосунки з тренером Еріком тен Гагом, з яким вони працювали в Аяксі, не можна назвати особливими.
Крім того, де Йонгу не подобається перспектива виступу у Лізі Європи, він хоче грати у Лізі чемпіонів.
⬇️ Move from Barcelona to Manchester United seen as a step down— The Athletic UK (@TheAthleticUK) July 26, 2022
🇳🇱 Relationship with Ten Hag “not particularly special”
⚽ Wants to play #UCL football
Why Frenkie De Jong is hestitant over #MUFC move pic.twitter.com/Do43fAqgg9