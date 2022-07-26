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Де Йонг не має наміру переходити в Манчестер Юнайтед

Сьогодні 17:38 188 0
Нідерландець вважає трансфер у МЮ кроком назад
Де Йонг не має наміру переходити в Манчестер Юнайтед
#Барселона, #Манчестер Юнайтед, #Френкі де Йонг, #Ерік тен Гаг

Джерело - Чемпіон.

Стало відомо, чому півзахисник Барселони Френкі де Йонг не хоче переходити до Манчестера Юнайтеда.

Про це повідомляє The Athletic.

25-річний хавбек розглядає це як крок назад, навіть якщо Манчестер Юнайтед запропонує ті самі фінансові умови, що у Барселоні.

Його стосунки з тренером Еріком тен Гагом, з яким вони працювали в Аяксі, не можна назвати особливими.

Крім того, де Йонгу не подобається перспектива виступу у Лізі Європи, він хоче грати у Лізі чемпіонів.

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