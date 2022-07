Де Йонг не має наміру переходити в Манчестер Юнайтед

Стало відомо, чому півзахисник Барселони Френкі де Йонг не хоче переходити до Манчестера Юнайтеда.

Про це повідомляє The Athletic.

25-річний хавбек розглядає це як крок назад, навіть якщо Манчестер Юнайтед запропонує ті самі фінансові умови, що у Барселоні.

Його стосунки з тренером Еріком тен Гагом, з яким вони працювали в Аяксі, не можна назвати особливими.

Крім того, де Йонгу не подобається перспектива виступу у Лізі Європи, він хоче грати у Лізі чемпіонів.

