Дерев’янченко: Моя мета – стати чемпіоном світу

Український боксер середньої ваги Сергій Дерев’янченко (13-4, 10 КО) готовий до поєдинку проти Джошуа Конлі (17-3-1, 11 KO).

Про це розповів сам боксер в інтерв’ю ViaggioSport.

"Я відчуваю себе добре. Особливо нічого не змінював у своїй підготовці до бою. Я працюю з дієтологом, тому з вагою теж не було жодних проблем.

У кожному своєму бою, кожного разу, коли я виходжу на ринг, я прагну перемоги. Я хочу перемагати достроково, зараз – так само. Звичайно, моя мета – стати чемпіоном світу.

Наступний суперник після Конлі? Я не знаю, хто стане моїм наступним суперником, тому що це бізнес. Але скажу, що я готовий до будь-кого", - сказав Дерев’янченко