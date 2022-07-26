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Дерев’янченко: Моя мета – стати чемпіоном світу

Сьогодні 14:22 218 0
Сергій Дерев’янченко прокоментував майбутній бій проти Джошуа Конлі (
Дерев’янченко: Моя мета – стати чемпіоном світу
#Сергій Дерев'янченко

Джерело - Luckypunch.net.

Український боксер середньої ваги Сергій Дерев’янченко (13-4, 10 КО) готовий до поєдинку проти Джошуа Конлі (17-3-1, 11 KO).

Про це розповів сам боксер в інтерв’ю ViaggioSport.

"Я відчуваю себе добре. Особливо нічого не змінював у своїй підготовці до бою. Я працюю з дієтологом, тому з вагою теж не було жодних проблем.

У кожному своєму бою, кожного разу, коли я виходжу на ринг, я прагну перемоги. Я хочу перемагати достроково, зараз – так само. Звичайно, моя мета – стати чемпіоном світу.

Наступний суперник після Конлі? Я не знаю, хто стане моїм наступним суперником, тому що це бізнес. Але скажу, що я готовий до будь-кого", - сказав Дерев’янченко 

Нагадаємо, що Дерв'янченко проведе бій проти американця Джошуа Конлі (17-3-1, 11 KO).  
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