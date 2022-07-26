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Рома готує трансфер захисника Манчестер Юнайтед

Сьогодні 14:37 297 0
Ерік Баї влітку може змінити клуб
Рома готує трансфер захисника Манчестер Юнайтед
#Манчестер Юнайтед, #Рома, #Футбольні трансфери, #Баї

Джерело - tribuna.com.

Рома сконтактувала з Манчестер Юнайтед для обговорення орендної угоди по захиснику Еріку Баї.

Про це повідомляє журналіст Джанлука ді Марціо.

Англійський клуб наразі вирішує, чи відпускати 28-річного футболіста. Іншим претендентом на івуарійця є Мілан, але позиція Роми наразі виглядає більш чіткою.

В підписанні Баї зацікавлений головний тренер римлян Жозе Моурінью. Слід відзначити, що у 2016 році МЮ придбав центрбека саме під португальського фахівця.

У минулому сезоні гравець провів всього 7 матчів у складі манкуніанців.

Нагадаємо, Манчестер Юнайтед не шукає заміну для Роналду.

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