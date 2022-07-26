Металіст поверне двох гравців з Дніпра-1

Гравці не прижились у СК Дніпро-1

До розташування Металіста мають повернутись Єгор Картушов та Богдан Порох.

Про це повідомляє FCDNIPRO.COM.

Обидва гравці перебували у розташуванні у СК Дніпро-1, проте не підійшли клубу. Вони приїжджали разом з Олександром Кучером, який має стати головним тренером дніпрян.

Додамо, що Порох у минулому неповному сезоні зіграв у 15 матчах на позиції центрального захисника, відзначившись 2 асистами. У Картушова, який грає зліва в захисті та півзахисті, 16 поєдинків в активі і також 2 результативні передачі.

Нагадаємо, Кобін очолить Металіст в наступному сезоні.