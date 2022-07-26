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Спеція планує вдруге орендувати Коваленка

Сьогодні 09:11 189 0
Коваленко продовжить грати за Спецію
Спеція планує вдруге орендувати Коваленка
Фото - gettyimages
#Аталанта, #Віктор Коваленко, #Чемпіонат Італії, Серія А, #Спеція, #Футбольні трансфери

Джерело - Чемпіон.

Український півзахисник Аталанти Віктор Коваленко продовжить кар'єру у Спеції.

Про це повідомляє Джанлука Ді Марціо.

Італійський клуб хоче в вдруге орендуватиме 26-річного футболіста. Спеція хоче додати пункт до угоди із зобов'язанням викупу. Очікується, що угода буде укладена найближчим часом.

Чинний контракт Коваленка з Аталантою розрахований до літа 2025 року.

Минулого сезону Коваленко провів за Спецію у всіх турнірах 27 матчів, у яких забив один гол і зробив чотири результативні передачі.

Нагадаємо Коваленко відмовився повертатися у Шахтар.

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