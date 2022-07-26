Спеція планує вдруге орендувати Коваленка

Коваленко продовжить грати за Спецію

Джерело - Чемпіон.

Український півзахисник Аталанти Віктор Коваленко продовжить кар'єру у Спеції.

Про це повідомляє Джанлука Ді Марціо.

Італійський клуб хоче в вдруге орендуватиме 26-річного футболіста. Спеція хоче додати пункт до угоди із зобов'язанням викупу. Очікується, що угода буде укладена найближчим часом.

Чинний контракт Коваленка з Аталантою розрахований до літа 2025 року.

Минулого сезону Коваленко провів за Спецію у всіх турнірах 27 матчів, у яких забив один гол і зробив чотири результативні передачі.

Нагадаємо Коваленко відмовився повертатися у Шахтар.