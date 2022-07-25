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Визначилася заявка Динамо на матч-відповідь з Фенербахче

Сьогодні 16:48 280 0
Мірча Луческу розраховує на 24 футболістів
Визначилася заявка Динамо на матч-відповідь з Фенербахче
#Динамо Київ, #Ліга чемпіонів, #Фенербахче

Джерело - офіційний сайт Динамо.

Динамо визначилося із заявкою на матч-відповідь 2-го кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів проти Фенербахче.

Про це повідомляє пресслужба київського клубу.

Наставник "біло-синіх" Мірча Луческу розраховує на 24 футболістів.

Воротарі: Георгій Бущан, Руслан Нещерет, Денис Бойко;

Захисники: Костянтин Вівчаренко, Денис Попов, Микита Бурда, Олександр Караваєв, Микита Кравченко, Олександр Тимчик, Ілля Забарний, Олександр Сирота, Владислав Дубінчак, Томаш Кендзьора;

  Актуально: Фенербахче - Динамо - онлайн-трансляція LIVE

Півзахисники: Сергій Сидорчук, Беньямін Вербич, Володимир Шепелєв, Микола Шапаренко, Віктор Циганков, Олександр Андрієвський, Денис Гармаш, Віталій Буяльський, Денис Антюх;

Нападники: Владислав Ванат, Артем Бєсєдін.

Нагадаємо, поєдинок відбудеться у середу, 27 липня, на стадіоні Шюкрю Сараджоглу у Стамбулі. Початок о 20:00 за київським часом.

Чемпіон проведе для вас текстовий онлайн поєдинку.

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