Визначилася заявка Динамо на матч-відповідь з Фенербахче

Джерело - офіційний сайт Динамо.
Динамо визначилося із заявкою на матч-відповідь 2-го кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів проти Фенербахче.
Про це повідомляє пресслужба київського клубу.
Наставник "біло-синіх" Мірча Луческу розраховує на 24 футболістів.
Воротарі: Георгій Бущан, Руслан Нещерет, Денис Бойко;
Захисники: Костянтин Вівчаренко, Денис Попов, Микита Бурда, Олександр Караваєв, Микита Кравченко, Олександр Тимчик, Ілля Забарний, Олександр Сирота, Владислав Дубінчак, Томаш Кендзьора;
Актуально: Фенербахче - Динамо - онлайн-трансляція LIVE
Півзахисники: Сергій Сидорчук, Беньямін Вербич, Володимир Шепелєв, Микола Шапаренко, Віктор Циганков, Олександр Андрієвський, Денис Гармаш, Віталій Буяльський, Денис Антюх;
Нападники: Владислав Ванат, Артем Бєсєдін.
Нагадаємо, поєдинок відбудеться у середу, 27 липня, на стадіоні Шюкрю Сараджоглу у Стамбулі. Початок о 20:00 за київським часом.
Чемпіон проведе для вас текстовий онлайн поєдинку.