Визначилася заявка Динамо на матч-відповідь з Фенербахче

Мірча Луческу розраховує на 24 футболістів

Джерело - офіційний сайт Динамо.

Динамо визначилося із заявкою на матч-відповідь 2-го кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів проти Фенербахче.

Про це повідомляє пресслужба київського клубу.

Наставник "біло-синіх" Мірча Луческу розраховує на 24 футболістів.

Воротарі: Георгій Бущан, Руслан Нещерет, Денис Бойко;

Захисники: Костянтин Вівчаренко, Денис Попов, Микита Бурда, Олександр Караваєв, Микита Кравченко, Олександр Тимчик, Ілля Забарний, Олександр Сирота, Владислав Дубінчак, Томаш Кендзьора;

Актуально: Фенербахче - Динамо - онлайн-трансляція LIVE

Півзахисники: Сергій Сидорчук, Беньямін Вербич, Володимир Шепелєв, Микола Шапаренко, Віктор Циганков, Олександр Андрієвський, Денис Гармаш, Віталій Буяльський, Денис Антюх;

Нападники: Владислав Ванат, Артем Бєсєдін.

Нагадаємо, поєдинок відбудеться у середу, 27 липня, на стадіоні Шюкрю Сараджоглу у Стамбулі. Початок о 20:00 за київським часом.

Чемпіон проведе для вас текстовий онлайн поєдинку.