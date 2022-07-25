Девіс продовжив контракт із Тоттенгемом

Нова угода розрахована до літа 2025 року

Тоттенгем оголосив про продовження співпраці із захисником Беном Девісом.

Про це повідомляє пресслужба англійського клубу.

Нова угода з 29-річним гравцем збірної Уельсу розрахована на три роки - до літа 2025 року.

У минулому сезоні під керівництвом Антоніо Конте Девіс був основним гравцем "шпор". На його рахунку 43 поєдинки в усіх змаганнях, у яких він забив один гол та віддав дві гольові передачі.

Раніше Тоттенгем купив правого захисника Мідлсбро.