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Девіс продовжив контракт із Тоттенгемом

Сьогодні 14:27 116 0
Нова угода розрахована до літа 2025 року
Девіс продовжив контракт із Тоттенгемом
#Чемпіонат Англії, АПЛ, #Девіс, #Тоттенгем, #Футбольні трансфери

Джерело - tottenhamhotspur.com.

Тоттенгем оголосив про продовження співпраці із захисником Беном Девісом.

Про це повідомляє пресслужба англійського клубу.

Нова угода з 29-річним гравцем збірної Уельсу розрахована на три роки - до літа 2025 року.

У минулому сезоні під керівництвом Антоніо Конте Девіс був основним гравцем "шпор". На його рахунку 43 поєдинки в усіх змаганнях, у яких він забив один гол та віддав дві гольові передачі.

Раніше Тоттенгем купив правого захисника Мідлсбро.

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Публикация от Tottenham Hotspur (@spursofficial)

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