Головний тренер Динамо Мірча Луческу зможе правильно налаштувати своїх гравців на матч-відповідь кваліфікації Ліги чемпіонів з Фенербахче.

Про це розповів легенда київського Динамо, тренер юнацької збірної України Олег Кузнєцов у коментарі FootBoom.

"Ми побачили дві команди зі своїми проблемами. Динамівці вісім місяців не проводили офіційних матчів. Було помітно, що наші хлопці ще не набрали потрібних кондицій, через що командна гра залишала бажати кращого.

Щодо стамбульського клубу, то він переживає велику перебудову, пов'язану з приходом нового тренера та великою ротацією гравців. Команда ще не зіграна і сирувата для таких ігор.

У матчі-відповіді на боці Фенербахче буде божевільна домашня підтримка. Але переконаний, що Луческу знайде правильні варіанти побудови гри, зможе психологічно налаштувати своїх гравців та хочеться, щоб фарт був на нашому боці", – сказав Кузнєцов.