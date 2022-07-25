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Тухель: Челсі досі не є конкурентоспроможним

Сьогодні 13:27 233 0
Тухель розкритикував трансферну політику Челсі
Тухель: Челсі досі не є конкурентоспроможним
#Футбольні трансфери, #Томас Тухель, #Челсі

Джерело - Чемпіон.

Челсі наразі не готовий до боротьби за найвищі цілі.

Про це розповів головний тренер англійського клубу Томас Тухель.

"Я дивлюсь на минулий рік - у нас були проблеми у грі, у нас були проблему під час сезону, потім ми підпали під санкції, гравці покинули нас, а деякі зараз намагаються це зробити. Ось і все.

Тож у нас виник терміновий запит на купівлю якісних гравців, великої кількості якісних гравців. Ми отримали Рахіма Стерлінга і Каліду Кулібалі, але досі не є конкурентоспроможними.

Враховуючи наші останні два тижні, нашу гру з Арсеналом, ми не повинні згадувати Манчестер Сіті та Ліверпуль, які фінішували вище нас. Нас абсолютно переграла команда, яка не грає в Лізі чемпіонів наступного сезону і фінішувала позаду нас. Але наразі вони здаються далеко попереду нас", - заявив Тухель.

Раніше Челсі відмовився від трансферу Роналду.

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