Ювентус зробив пропозицію Ліверпулю щодо Фірміно

Роберто Фірміно влітку може змінити клуб

Ювентус звернувся до Ліверпуля з офіційною пропозицією щодо трансферу нападника Роберто Фірміно.

Про це повідомляє TuttoJuve.

За інформацією джерела, туринці запропонували за 30-річного футболіста 23 мільйони євро. Ліверпуль наразі сумнівається в тому, чи погоджуватися на умови клубу Серії А. Не виключається, що Ювентус найближчим часом підвищить ставку.

Чинна угода Фірміно розрахована до наступного літа. У минулому сезоні бразилець відзначився 5 голами та 4 асистами у 20 матчах АПЛ.

Раніше Ювентус оголосив про трансфер найкращого захисника сезону Серії А.