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Ювентус зробив пропозицію Ліверпулю щодо Фірміно

Сьогодні 13:38 205 0
Роберто Фірміно влітку може змінити клуб
Ювентус зробив пропозицію Ліверпулю щодо Фірміно
#Чемпіонат Англії, АПЛ, #Ліверпуль, #Футбольні трансфери, #Фірміно, #Ювентус

Джерело - tribuna.com.

Ювентус звернувся до Ліверпуля з офіційною пропозицією щодо трансферу нападника Роберто Фірміно.

Про це повідомляє TuttoJuve.

За інформацією джерела, туринці запропонували за 30-річного футболіста 23 мільйони євро. Ліверпуль наразі сумнівається в тому, чи погоджуватися на умови клубу Серії А. Не виключається, що Ювентус найближчим часом підвищить ставку.

Чинна угода Фірміно розрахована до наступного літа. У минулому сезоні бразилець відзначився 5 голами та 4 асистами у 20 матчах АПЛ.

Раніше Ювентус оголосив про трансфер найкращого захисника сезону Серії А.

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