Уругвайський захисник вночі втік із бази московського Динамо

Джерело - tribuna.com.
Захисник московського Динамо Гільєрмо Варела у ніч на 24 липня покинув розташування команди без відома керівництва клубу.
Про це повідомляє ЭкСпорт Клипина.
Уругвайський футболіст таємно втік з бази Динамо, після чого вилетів з Росії. У клубі наразі не знають, де перебуває гравець. Слід відзначити, що з Варелою останнім часом велися перемовини щодо можливого продовження контракту, який був розрахований до наступного літа.
Сам захисник нещодавно заявляв про готовність провести у Динамо сезон 2022/23. Поведінка Варели розцінюється клубом як порушення контрактних обов’язків.