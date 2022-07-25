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Уругвайський захисник вночі втік із бази московського Динамо

Сьогодні 11:10 632 0
Російський клуб розглядає дії футболіста як порушення контрактних зобов'язань
Уругвайський захисник вночі втік із бази московського Динамо
#Динамо Москва

Джерело - tribuna.com.

Захисник московського Динамо Гільєрмо Варела у ніч на 24 липня покинув розташування команди без відома керівництва клубу.

Про це повідомляє ЭкСпорт Клипина.

Уругвайський футболіст таємно втік з бази Динамо, після чого вилетів з Росії. У клубі наразі не знають, де перебуває гравець. Слід відзначити, що з Варелою останнім часом велися перемовини щодо можливого продовження контракту, який був розрахований до наступного літа.

Сам захисник нещодавно заявляв про готовність провести у Динамо сезон 2022/23. Поведінка Варели розцінюється клубом як порушення контрактних обов’язків.

Раніше CAS відхилив апеляцію російських клубів до УЄФА.

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