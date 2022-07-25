Лемпард: Проходи Миколенка були хорошими

Український захисник Евертона Віталія Миколенка відіграв хороший матч проти Блекпула (4:2), у якому українець забив гол та віддав результативну передачу.

Про це розповів головний тренер Евертона Френк Лемпард.

"Обидва крайні захисники віддали гольові передачі? Вони мають це робити. Ми збираємося грати так, як ми грали сьогодні, і також хочемо бути командою, що атакує. Спочатку це може відчуватися як оборонна схема, але я думаю, що згодом це зробить нас сильнішими. Ми також повинні мати атакувальну лінію, і останні захисники відіграють у цьому величезну роль.

Я думаю, Миколенко та Паттерсон, їхні стартові позиції та проходи були хорошими. Ми спантеличили суперника декількома хорошими передачами. Багато елементів нашої моделі гри сьогодні були кращими, ніж досі в передсезонні. Тому ми маємо продовжувати працювати над грою", - відзначив Лемпард.