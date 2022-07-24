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Представник Macron: Joma з російського ринку не пішла

Сьогодні 17:29 188 0
Спонсор збірної України продовжує працювати в росії
Представник Macron: Joma з російського ринку не пішла
#Joma

Джерело - Sport Arena.

Іспанський виробник спортивного одягу Joma не пішов з ринку росії.

Про це розповів Керівник компанії Українські Спортивні Стандарти, що є представником Macron в Україні, Василь Щербина.

"Я знаю точно, що Puma вийшла з Росії. І за моєю інформацією, Joma з російського ринку не пішла. Вона працювала й працює через свого представника у Москві. Можливо, вони не мають прямого контакту з клубами, але мають їх через свого представника", - сказав Щербина.

Раніше спонсор збірної України презентував форму для двох російських клубів.

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