Представник Macron: Joma з російського ринку не пішла

Іспанський виробник спортивного одягу Joma не пішов з ринку росії.

Про це розповів Керівник компанії Українські Спортивні Стандарти, що є представником Macron в Україні, Василь Щербина.

"Я знаю точно, що Puma вийшла з Росії. І за моєю інформацією, Joma з російського ринку не пішла. Вона працювала й працює через свого представника у Москві. Можливо, вони не мають прямого контакту з клубами, але мають їх через свого представника", - сказав Щербина.