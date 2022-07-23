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Тренер Зорі оцінив перемогу над польським клубом

Сьогодні 23:39 78 0
Тренер Зорі прокоментував перемогу у товариській зустрічі над польським клубом.
Тренер Зорі оцінив перемогу над польським клубом
#Зоря, #Патрік ван Леувен

Джерело - Чемпіон.

Контрольна гра Зорі з плоцькою Віслою показала слабкі місця луганського клубу.

Про це розповів головний тренер українського клубу Патрік ван Леувен

"Гра проти Вісли — позитив. Це наша четверта гра на зборах. В нас було багато роботи на полі. Також Вісла вказала на наші слабкі місця, які будемо покращувати. Це була непогана підготовка до Ліги конференцій. Я задоволений грою, задоволений позитивними моментами. Бачив негативні, але ще є час, щоб виправити їх.

Попереду ще одна контрольна гра. Вважаю, що після цього періоду часу, коли команда не грала у офіційних матчах, хлопці наберають кондиції. Вони гарно працюють на тренуваннях і починають думати про футбол. Так, складно, але готуємось до наступних тренувань", — сказав ван Леувен.

Раніше повідомлялося, що Зорю можуть залишити сім гравців.

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