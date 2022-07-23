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ЛНЗ підписав голкіпера та захисника

Сьогодні 19:10 168 0
ЛНЗ підсилився перед наступним сезоном
ЛНЗ підписав голкіпера та захисника
#ЛНЗ Черкаси, #Футбольні трансфери

Джерело - sportarena.com.

ЛНЗ підписав воротаря Дениса Шеліхова та захисника Сергія Швеця.

Про це повідомляє Sport Arena.

Попередній сезон 33-річний Шеліхов провів у Металісті 1925, який він залишив у липні. Раніше голкіпер виступав за Дніпро, Волинь, Миколаїв, ВПК Агро, грузинський Сабуртало, білоруські Іслоч та Луч.

30-річний Швець у січні приєднався до Краматорська, але не зіграв за нову команду жодного офіційного матчу через повномасштабне вторгнення російських військ в Україну. Раніше захисник грав за Жемчужину, Реал Фарма, Суднобудівник, Поділля та Полісся.

Нагадаємо, ЛНЗ підписав хавбека Металіста 1925.

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