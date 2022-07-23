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Спеція орендувала Коваленка з правом викупу

Сьогодні 13:54 240 0
Трансфер хавбека - вже завершена справа
Спеція орендувала Коваленка з правом викупу
#Аталанта, #Віктор Коваленко, #Спеція

Джерело - Tribuna.com.

Спеція домовилася з Аталантою про повернення до команди Віктора Коваленка.

Про це повідомляє Il Secolo XIX.

Трансфер хавбека - вже завершена справа. Це оренда з правом викупу за 2 мільйони євро з виплатою протягом двох років.

Оренда стане обов’язковою, якщо футболіст зіграє не менше 65% матчів.

26-річний українець може приєднатися до команди вже в понеділок, 25 липня.

Раніше повідомлялося, що задля повноцінного переходу в Спецію Коваленко може піти на зниження зарплати, оскільки 2 мільйони євро після сплати податків - недосяжна сума для Спеції.

Нагадаємо Коваленко відмовився повертатися у Шахтар.

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