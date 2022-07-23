Джерело - Tribuna.com.
Спеція домовилася з Аталантою про повернення до команди Віктора Коваленка.
Про це повідомляє Il Secolo XIX.
Трансфер хавбека - вже завершена справа. Це оренда з правом викупу за 2 мільйони євро з виплатою протягом двох років.
Оренда стане обов’язковою, якщо футболіст зіграє не менше 65% матчів.
26-річний українець може приєднатися до команди вже в понеділок, 25 липня.
Раніше повідомлялося, що задля повноцінного переходу в Спецію Коваленко може піти на зниження зарплати, оскільки 2 мільйони євро після сплати податків - недосяжна сума для Спеції.
Нагадаємо Коваленко відмовився повертатися у Шахтар.