Трансфер хавбека - вже завершена справа

Спеція домовилася з Аталантою про повернення до команди Віктора Коваленка.

Про це повідомляє Il Secolo XIX.

Трансфер хавбека - вже завершена справа. Це оренда з правом викупу за 2 мільйони євро з виплатою протягом двох років.

Оренда стане обов’язковою, якщо футболіст зіграє не менше 65% матчів.

26-річний українець може приєднатися до команди вже в понеділок, 25 липня.

Раніше повідомлялося, що задля повноцінного переходу в Спецію Коваленко може піти на зниження зарплати, оскільки 2 мільйони євро після сплати податків - недосяжна сума для Спеції.

Нагадаємо Коваленко відмовився повертатися у Шахтар.