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Аталанта влітку хоче продати Коваленка

Сьогодні 09:09 207 0
Бергамці поки не отримували фінансово вигідних пропозицій по гравцю
Аталанта влітку хоче продати Коваленка
#Аталанта, #Віктор Коваленко, #Спеція, #Шахтар

Джерело - Tribuna.com.

Півзахисник Аталанти Віктор Коваленко хоче повернутися в Спецію.

Про це повідомляє Città della Spezia.

Футболіст відчуває себе комфортно у команді, за яку у минулому сезоні грав на правах оренди. Хавбеку подобається позиція, на якій його використовують в клубі.

Спеція також зацікавлена у 26-річному українцю.

Завадою повернення може стати бажання Аталанти продати Коваленка в це трансферне вікно.

Проте бергамці поки не отримували фінансово вигідних пропозицій по гравцю, тому існує ймовірність, що клуб погодиться на оренду Коваленка в Спецію з правом викупу.

Також відмічається, що задля переходу в Спецію Коваленко міг би піти на зниження зарплати, оскільки 2 мільйони євро після сплати податків - недосяжна сума для Спеції.

Нагадаємо Коваленко відмовився повертатися у Шахтар.

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