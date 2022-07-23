Аталанта влітку хоче продати Коваленка

Джерело - Tribuna.com.
Півзахисник Аталанти Віктор Коваленко хоче повернутися в Спецію.
Про це повідомляє Città della Spezia.
Футболіст відчуває себе комфортно у команді, за яку у минулому сезоні грав на правах оренди. Хавбеку подобається позиція, на якій його використовують в клубі.
Спеція також зацікавлена у 26-річному українцю.
Завадою повернення може стати бажання Аталанти продати Коваленка в це трансферне вікно.
Проте бергамці поки не отримували фінансово вигідних пропозицій по гравцю, тому існує ймовірність, що клуб погодиться на оренду Коваленка в Спецію з правом викупу.
Також відмічається, що задля переходу в Спецію Коваленко міг би піти на зниження зарплати, оскільки 2 мільйони євро після сплати податків - недосяжна сума для Спеції.
Нагадаємо Коваленко відмовився повертатися у Шахтар.