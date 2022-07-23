Дніпро-1 може підписати Чеберка

Євген має контракт з хорватським Осієком до 2025 року

Джерело - Sport Arena.

Дніпро-1 зацікавлений у поверненні з Осієка українського захисника Євгена Чеберка.

Про це повідомляє Sport Arena.

Незважаючи на чинний контракт, гравець може перейти в Дніпро-1 вже цього року. Чеберко хоче вийти на новий рівень та стати реальним претендентом на місце у збірній України.

Євген Чеберко взимку цього року підписав повноцінний контракт із Осієком до 2025 року.

З лютого минулого року український захисник виступав за хорватську команду на правах оренди з австрійського ЛАСКа. З того часу він зіграв 38 матчів за Осієк у всіх турнірах і забив один гол.

У стартовому турі нового сезону чемпіонату Хорватії Осієк обіграв Горіцу (2:1).

В Україні Чеберко не грав з літа 2020 року, коли перейшов із Зорі в ЛАСК. До цього він грав за Дніпро.

У серпні дніпряни зіграють у плей-оф раунду Ліги Європи. Новий сезон в українському чемпіонаті стартує 23 серпня.