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Еду: Зінченко був головним у списку трансферів Арсенала

Сьогодні 22:11 310 0
Еду прокоментував підписання Зінченка
Еду: Зінченко був головним у списку трансферів Арсенала
#Чемпіонат Англії, АПЛ, #Олександр Зінченко, #Футбольні трансфери, #Арсенал Лондон

Джерело - tribuna.com.

Технічний директор Арсенала Еду пояснив трансфер українського півзахисника Олександра Зінченка.

Про це розповів сам функціонер.

"Я дуже радий бачити, що ми в клубі працюємо як команда. Ми завчасно склали план, і головним акцентом у нашому списку був Олександр Зінченко.

Ми раді, що Алекс тепер з нами, тому що він має риси, які, я впевнений, виведуть нашу команду на інший рівень", - сказав Еду.

Нагадаємо, цього трансферного вікна лондонці також підписали Габріела Жезуса, Фабіу Вієйру, Маркіньйоса та Метта Тернера.

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