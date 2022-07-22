Еду: Зінченко був головним у списку трансферів Арсенала

Технічний директор Арсенала Еду пояснив трансфер українського півзахисника Олександра Зінченка.

Про це розповів сам функціонер.

"Я дуже радий бачити, що ми в клубі працюємо як команда. Ми завчасно склали план, і головним акцентом у нашому списку був Олександр Зінченко.

Ми раді, що Алекс тепер з нами, тому що він має риси, які, я впевнений, виведуть нашу команду на інший рівень", - сказав Еду.