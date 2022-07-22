Металіст 1925 переграв Колос у контрольному матчі

Джерело - Чемпіон.
Металіст 1925 та Колос зіграли контрольний поєдинок у селі Щасливе Київської області.
Матч завершився мінімальною перемогою харківського клубу.
Контрольний матч
22 липня
Металіст 1925 – Колос 2:1 (1:2)
Голи: 1:0 - 13 гравець на перегляді, 1:1 - 15 Чорноморець, 2:1 - 56 Русин
Металіст 1925: Сидоренко (к), Шершень, Безуглий, Курило, Гравець на перегляді, Мартинюк, Габелок, Кравченко, Русин, Ременюк, Гравець на перегляді
Колос: 1-й тайм: Волинець, Новак, Гончаренко, Зозуля, Чорноморець, Мілько (к), Оріховський, Болбат, Ільїн, Ісаєнко, Попов
Колос 2-й тайм: Фесюн, Канаєв, Ставничий, Золотов, Кузик, Ємець, Гусол, Соловйов, Салабай, Данилюк, Лисенко
Раніше півзахисник Металіста 1925 перейшов у німецький клуб.