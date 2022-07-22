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Манчестер Юнайтед визначив майбутнє Марсьяля

Сьогодні 20:55 237 0
Форвард залишиться у МЮ
Манчестер Юнайтед визначив майбутнє Марсьяля
Фото - gettyimages
#Чемпіонат Англії, АПЛ, #Манчестер Юнайтед, #Марсьяль

Джерело - isport.ua.

Форвард Антоні Марсьяль отримає ще один шанс у Манчестер Юнайтед.

Про це повідомляє видання Daily Mail.

Француз буде основним нападником команди Еріка тен Гага на старті сезону, навіть у разі повернення Кріштіану Роналду до клубу наступного тижня.

Також відомо, що сам Марсьяль рішуче налаштований на здобуття місця в основі. Гравець знаходиться у хороших фізичних кондиціях, а також неймовірно вмотивованим.

За час передсезонної підготовки з Манчестер Юнайтед француз забив 3 голи і віддав 2 результативні передачі у 3 матчах.

Нагадаємо, Челсі може перехопити де Йонга в Манчестер Юнайтед.

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