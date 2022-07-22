Манчестер Юнайтед визначив майбутнє Марсьяля

Форвард залишиться у МЮ

Форвард Антоні Марсьяль отримає ще один шанс у Манчестер Юнайтед.

Про це повідомляє видання Daily Mail.

Француз буде основним нападником команди Еріка тен Гага на старті сезону, навіть у разі повернення Кріштіану Роналду до клубу наступного тижня.

Також відомо, що сам Марсьяль рішуче налаштований на здобуття місця в основі. Гравець знаходиться у хороших фізичних кондиціях, а також неймовірно вмотивованим.

За час передсезонної підготовки з Манчестер Юнайтед француз забив 3 голи і віддав 2 результативні передачі у 3 матчах.

Нагадаємо, Челсі може перехопити де Йонга в Манчестер Юнайтед.