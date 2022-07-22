Динамо може підписати Ковальця

Ковалець поки перебуває у статусі вільного агента

Джерело - dynamomania.

Динамо може підписати колишнього лідера Олександрії Кирила Ковальця.

Про це повідомляє dynamomania.

За підсумками минулого сезону 29-річний футболіст покинув Олександрію після закінчення терміну дії контракту. Зараз він знаходиться в статусі вільного агента. Раніше була інформація, що в підписанні українця зацікавлені європейські клуби, в тому числі Легія, Базель та Цюрих.

На рахунку Ковальця 153 матчі в рамках УПЛ. У минулому сезоні хавбек провів 11 ігор, відзначившись 1 голом та 2 асистами.

Раніше Динамо зіграло внічию з Фенербахче у кваліфікації Ліги чемпіонів.