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Динамо може підписати Ковальця

Сьогодні 17:27 276 0
Ковалець поки перебуває у статусі вільного агента
Динамо може підписати Ковальця
#Динамо Київ, #Кирило Кириленко, #Олександрія, #Футбольні трансфери, #Чемпіонат України, УПЛ

Джерело - dynamomania.

Динамо може підписати колишнього лідера Олександрії Кирила Ковальця.

Про це повідомляє dynamomania.

За підсумками минулого сезону 29-річний футболіст покинув Олександрію після закінчення терміну дії контракту. Зараз він знаходиться в статусі вільного агента. Раніше була інформація, що в підписанні українця зацікавлені європейські клуби, в тому числі Легія, Базель та Цюрих.

На рахунку Ковальця 153 матчі в рамках УПЛ. У минулому сезоні хавбек провів 11 ігор, відзначившись 1 голом та 2 асистами.

Раніше Динамо зіграло внічию з Фенербахче у кваліфікації Ліги чемпіонів.

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