Суарес повернеться до рідного клубу

Джерело - Чемпіон.
Луїс Суарес, який зараз перебуває у статусі вільного агента, визначився зі своїм новим клубом.
Про це повідомляє журналіст Родрі Васкес.
Він повернеться до Уругваю і виступатиме за рідний клуб, Насьйональ. Саме там він розпочав професійну кар'єру у 2005 році. Контракт буде розрахований на півроку - до чемпіонату світу-2022 у Катарі.
🚨💣 | BOMBAZO: Luis Suárez va a jugar en Nacional.— Rodri Vázquez (@RodriVazquez95) July 21, 2022
“El Pistolero” vuelve al club que lo vio nacer después de 16 años.
Contrato hasta el mundial, jugará Copa Sudamericana y el Torneo Clausura. pic.twitter.com/Bs1zrfKZSX
Раніше повідомлялося, що Суарес може продовжити кар'єру у дортмундській Боруссії.