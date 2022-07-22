Суарес повернеться до рідного клубу

Легендарний форвард виступатиме за Насьйональ

Джерело - Чемпіон.

Луїс Суарес, який зараз перебуває у статусі вільного агента, визначився зі своїм новим клубом.

Про це повідомляє журналіст Родрі Васкес.

Він повернеться до Уругваю і виступатиме за рідний клуб, Насьйональ. Саме там він розпочав професійну кар'єру у 2005 році. Контракт буде розрахований на півроку - до чемпіонату світу-2022 у Катарі.

🚨💣 | BOMBAZO: Luis Suárez va a jugar en Nacional.



“El Pistolero” vuelve al club que lo vio nacer después de 16 años.



Contrato hasta el mundial, jugará Copa Sudamericana y el Torneo Clausura. pic.twitter.com/Bs1zrfKZSX — Rodri Vázquez (@RodriVazquez95) July 21, 2022

Раніше повідомлялося, що Суарес може продовжити кар'єру у дортмундській Боруссії.