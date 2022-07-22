Головне
Ворскла переграла АІК у кваліфікації Ліги конференції
Вчора 21:55 1384
Рижикова та Боровська позмагаються за медалі ЧС-2022: розклад виступів українців на 22 липня
Сьогодні 16:14 610
Панков: Шаблій - як путін в росії
Сьогодні 14:09 419
Чемпіонат світу - 2022: календар, розклад, результати
Сьогодні 10:39 22258
Скрипник: Через тиждень на нас чекає ще більш напружений поєдинок
Сьогодні 08:54 468
Ляхова не вийшла до півфіналу чемпіонату світу
Сьогодні 08:24 431
Ворскла перемогла АІК, Коньяспор розгромив БАТЕ: результати матчів кваліфікації Ліги конференцій
Сьогодні 08:08 1758
Віталій Кличко отримав престижну премію ESPYS 2022, серед інших переможців - легенди світового спорту
Вчора 17:51 876
Збірна України вийшла у чвертьфінал ЧС з фехтування
Вчора 17:43 587
Батя в зданії: 4 роки тому Усик знищив росіянина Гассієва та став першим володарем Кубка Мохамеда Алі
Вчора 16:30 1500
Прямі трансляції

Суарес повернеться до рідного клубу

Сьогодні 15:25 394 0
Легендарний форвард виступатиме за Насьйональ
Суарес повернеться до рідного клубу
#Луїс Суарес

Джерело - Чемпіон.

Луїс Суарес, який зараз перебуває у статусі вільного агента, визначився зі своїм новим клубом.

Про це повідомляє журналіст Родрі Васкес.

Він повернеться до Уругваю і виступатиме за рідний клуб, Насьйональ. Саме там він розпочав професійну кар'єру у 2005 році. Контракт буде розрахований на півроку - до чемпіонату світу-2022 у Катарі.

Раніше повідомлялося, що Суарес може продовжити кар'єру у дортмундській Боруссії.

Коментарі ()
Популярне зараз
Челядін фантастичним дальнім ударом вирвав перемогу для Ворскли над АІКом - ВІДЕО Челядін фантастичним дальнім ударом вирвав перемогу для Ворскли над АІКом - ВІДЕО 9982
Чемпіонат світу - 2022: календар, розклад, результати Чемпіонат світу - 2022: календар, розклад, результати 22258
Денисов відреагував на закриття телеканалів Футбол Денисов відреагував на закриття телеканалів Футбол 3658
Ворскла перемогла АІК, Коньяспор розгромив БАТЕ: результати матчів кваліфікації Ліги конференцій Ворскла перемогла АІК, Коньяспор розгромив БАТЕ: результати матчів кваліфікації Ліги конференцій 1758
Луческу відправив двох гравців у Динамо U-19 Луческу відправив двох гравців у Динамо U-19 2028
Динамо встановило ганебний рекорд українських клубів у єврокубках Динамо встановило ганебний рекорд українських клубів у єврокубках 6160
Рекомендуємо
Найскандальніше інтерв'ю Лобановського: Люди, які не ходять на стадіони не мають права говорити про футбол Найскандальніше інтерв'ю Лобановського: Люди, які не ходять на стадіони не мають права говорити про футбол 12354
Ломаченко і прапор Аккермана: чого Василь так і не зрозумів Ломаченко і прапор Аккермана: чого Василь так і не зрозумів 16244 12
Геніальний плеймейкер Динамо останньої епохи Лобановського. Белькевичу виповнилося б 49 Геніальний плеймейкер Динамо останньої епохи Лобановського. Белькевичу виповнилося б 49 17998
Дівчина дня: неперевершена Інна Ярмоленко Дівчина дня: неперевершена Інна Ярмоленко 38814
Критика, два розтавання і шалена любов. Історія кохання Світоліної та Монфіса Критика, два розтавання і шалена любов. Історія кохання Світоліної та Монфіса 8137 1
Дівчина дня. Айлін Гу - американська модель, яка виграла золоту медаль для Китаю Дівчина дня. Айлін Гу - американська модель, яка виграла золоту медаль для Китаю 7749