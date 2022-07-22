Мане вдруге визнано найкращим футболістом року в Африці

Вперше сенегалець отримав нагороду у 2019 році

Джерело - Чемпіон.

Вінгер мюнхенської Баварії Садіо Мане був визнаний найкращим африканським гравцем минулого сезону.

Про це повідомляє пресслужба Конфедерації африканського футболу.

30-річний сенегалець отримав свій приз на церемонії у Марокко. У боротьбі за нагороду Мане випередив колишнього партнера по Ліверпулю Мохамеда Салаха з Єгипту та воротаря Челсі Едуара Менді із Сенегалу.

AFRICA’S FINEST! 💫



🇸🇳 Sadio Mane is the Player of the Year (MEN) for the second time! 🤩



𝐊𝐈𝐍𝐆! 🦁 #CAFAwards2022 pic.twitter.com/3fsLRbw5YX — #CAFAwards2022 (@CAF_Online) July 21, 2022

Мане допоміг збірній Сенегалу вперше в історії здобути Кубок Африки. Сенегал у свою чергу визнаний найкращою африканською збірною сезону.

Для Мане це друга нагорода гравцю року в Африці. Садіо також визнавався найкращим у 2019 році.