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Мане вдруге визнано найкращим футболістом року в Африці

Сьогодні 11:25 217 0
Вперше сенегалець отримав нагороду у 2019 році
Мане вдруге визнано найкращим футболістом року в Африці
#Садіо Мане

Джерело - Чемпіон.

Вінгер мюнхенської Баварії Садіо Мане був визнаний найкращим африканським гравцем минулого сезону.

Про це повідомляє пресслужба Конфедерації африканського футболу.

30-річний сенегалець отримав свій приз на церемонії у Марокко. У боротьбі за нагороду Мане випередив колишнього партнера по Ліверпулю Мохамеда Салаха з Єгипту та воротаря Челсі Едуара Менді із Сенегалу.

Мане допоміг збірній Сенегалу вперше в історії здобути Кубок Африки. Сенегал у свою чергу визнаний найкращою африканською збірною сезону.

Для Мане це друга нагорода гравцю року в Африці. Садіо також визнавався найкращим у 2019 році.

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