Джерело - Чемпіон.
ПФК Львів підписав 20-річного центрального захисника Артема Вовкуна.
Про це повідомляє пресслужба клубу.
Сторони уклали угоду, розраховану на два роки. З вересня 2021 року Вовкун був вільним агентом.
Вовкун є вихованцем Львова. Також він виступав за словацький Земплін та МФА Мукачево.
У сезоні-2020/21 Артем Вовкун провів 10 матчів за Земплін, результативними діями не відзначався.
Переглянути цей допис в Instagram
Раніше Минай та Львів не виявили сильнішого у контрольному матчі.