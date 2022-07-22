Вихованець повернувся до свого рідного клубу

Джерело - Чемпіон.

ПФК Львів підписав 20-річного центрального захисника Артема Вовкуна.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Сторони уклали угоду, розраховану на два роки. З вересня 2021 року Вовкун був вільним агентом.

Вовкун є вихованцем Львова. Також він виступав за словацький Земплін та МФА Мукачево.

У сезоні-2020/21 Артем Вовкун провів 10 матчів за Земплін, результативними діями не відзначався.

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Раніше Минай та Львів не виявили сильнішого у контрольному матчі.