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Львів підписав Вовкуна

Сьогодні 09:26 162 0
Вихованець повернувся до свого рідного клубу
Львів підписав Вовкуна
#Львів

Джерело - Чемпіон.

ПФК Львів підписав 20-річного центрального захисника Артема Вовкуна.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Сторони уклали угоду, розраховану на два роки. З вересня 2021 року Вовкун був вільним агентом.

Вовкун є вихованцем Львова. Також він виступав за словацький Земплін та МФА Мукачево.

У сезоні-2020/21 Артем Вовкун провів 10 матчів за Земплін, результативними діями не відзначався.

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Допис, поширений FCLVIV (@lviv.fc)

Раніше Минай та Львів не виявили сильнішого у контрольному матчі.

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