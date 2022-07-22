Аякс викупив у Порту сина головного тренера

Джерело - Чемпіон.
Нідерландський Аякс підписав 19-річного нападника португальського Порту Франсішку Консейсау.
Про це повідомляє пресслужба клубу з Нідерландів.
Сторони підписали контракт, розрахований до літа 2027 року. За неофіційною інформацією, Аякс активував опцію викупу за 5 млн євро.
Франсішку - син головного тренера Порту Сержіу Консейсау. У такому молодому віці він уже встиг провести 50 матчів за першу команду Порту, в яких забив 3 м'ячі та зробив 5 асистів.
Coming soon to 𝗔𝗠𝗦...— AFC Ajax (@AFCAjax) July 21, 2022
Olá, @FConceicao7! 👋
Раніше Аякс підписав захисника Рейнджерс.