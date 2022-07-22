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Аякс викупив у Порту сина головного тренера

Сьогодні 09:55 176 0
Консейсау продовжить кар'єру в амстердамському клубі
Аякс викупив у Порту сина головного тренера
#Аякс, #Порту

Джерело - Чемпіон.

Нідерландський Аякс підписав 19-річного нападника португальського Порту Франсішку Консейсау.

Про це повідомляє пресслужба клубу з Нідерландів.

Сторони підписали контракт, розрахований до літа 2027 року. За неофіційною інформацією, Аякс активував опцію викупу за 5 млн євро.

Франсішку - син головного тренера Порту Сержіу Консейсау. У такому молодому віці він уже встиг провести 50 матчів за першу команду Порту, в яких забив 3 м'ячі та зробив 5 асистів.

Раніше Аякс підписав захисника Рейнджерс.

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