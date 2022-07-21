Барселона закрила нову угоду на 400 млн євро

Барселона продовжує жертвувати активами

Барселона та інвестиційна компанія Sixth Street закрили угоду на суму 400 млн євро.

Про це повідомляє Sport.es.

Саме у стільки оцінили 15% телеправ Барселони на наступні 25 років

Це вже другий контракт між Барсою і Sixth Street. Перші 10% телеправ оцінили у 207,5 млн євро. Отримані кошти дозволяють "кулес" проводити активну трансферну кампанію і частково покривати 595-мільйонний кредит від Goldman Sachs.

Втім, навіть цих коштів поки недостатньо, щоб зареєструвати всіх новачків (Левандовський, Рафінья, Кессьє, Крістенсен) та нові контракти (Дембеле, Серхі Роберто). Барселоні потрібно ще близько 100 млн євро, і Лапорта вже має рішення. Президент готовий продати 20% аудіовізуального бізнесу Barça Studios, який наразі є збитковим для клубу.

Нагадаємо, Барселона оголосила про трансфер Левандовського.