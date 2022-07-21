У FIFA 23 не буде команд з Росії

Розробник футбольного симулятора FIFA EA Sports не буде включати у FIFA 23 збірну росії та російські клуби.

Про це повідомляє Eurogamer

"EA Sports солідарна з українським народом і, як і багато голосів у світі футболу, закликає до миру та припинення вторгнення в Україну.

Відповідно до наших партнерів у ФІФА та УЄФА, EA Sports не включатиме збірну Росії та російські клуби у FIFA 23", — заявили в компанії.