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У FIFA 23 не буде команд з Росії

Сьогодні 19:07 319 0
Збірної Росії та російських клубів не буде в FIFA 23
У FIFA 23 не буде команд з Росії

Джерело - tribuna.com.

Розробник футбольного симулятора FIFA EA Sports не буде включати у FIFA 23 збірну росії та російські клуби.

Про це повідомляє Eurogamer

"EA Sports солідарна з українським народом і, як і багато голосів у світі футболу, закликає до миру та припинення вторгнення в Україну.

Відповідно до наших партнерів у ФІФА та УЄФА, EA Sports не включатиме збірну Росії та російські клуби у FIFA 23", — заявили в компанії.

Реліз FIFA 23 заплановано на 1 жовтня 2022 року. Це буде остання FIFA від EA Sports, після чого назва гри зміниться.

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