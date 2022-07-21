Елано призначений коучем Наутіко

Джерело - Чемпіон.

41-річного колишнього півзахисника Шахтаря Елано Блумера призначено головним тренером команди бразильської Серії В Наутіко.

Про це повідомляє пресслужба бразильського клубу.

Контракт із Елано підписаний на термін до кінця цього року.

Тренерську кар'єру Елано розпочав у 2017 році в Сантосі в якості асистента головного тренера. Згодом працював наставником Сантоса (в якості виконувача обов'язки), Інтернасьйонала з Лімейри, Фігейренсе та Ферровіарії.

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Наутіко станом на зараз знаходиться в зоні вильоту турнірної таблиці бразильської Серії В.