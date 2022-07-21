Головне
Віталій Кличко отриав престижну премію ESPYS 2022, серед інших переможців - легенди світового спорту
Сьогодні 17:51 84
Ляхова побореться за вихід до півфіналу ЧС-2022: розклад виступів українців на 21 липня
Сьогодні 17:51 421
Збірна України вийшла у чвертьфінал ЧС з фехтування
Сьогодні 17:43 94
Батя в зданії: 4 роки тому Усик знищив росіянина Гассієва та став першим володарем Кубка Мохамеда Алі
Сьогодні 16:30 252
Шахтар оголосив про підписання Тотовицького
Сьогодні 16:08 168
Гречко здобула золоту медаль на чемпіонаті світу
Сьогодні 13:39 546
Кличко отримав нагороду за мужність імені Артура Еша
Сьогодні 13:24 288
Українські баскетболістки виграли золото Європейських університетських ігор
Сьогодні 12:54 311
На Донеччині загинув тренер з плавання
Сьогодні 12:39 335
Жезуш: У Динамо не було жодної серйозної атаки
Сьогодні 12:09 850
Прямі трансляції

Елано очолив команду з Бразилії

Сьогодні 15:17 345 0
Елано призначений коучем Наутіко
Елано очолив команду з Бразилії
#Елано

Джерело - Чемпіон.

41-річного колишнього півзахисника Шахтаря Елано Блумера призначено головним тренером команди бразильської Серії В Наутіко.

Про це повідомляє пресслужба бразильського клубу.

Контракт із Елано підписаний на термін до кінця цього року.

Тренерську кар'єру Елано розпочав у 2017 році в Сантосі в якості асистента головного тренера. Згодом працював наставником Сантоса (в якості виконувача обов'язки), Інтернасьйонала з Лімейри, Фігейренсе та Ферровіарії.

Переглянути цей допис в Instagram

Допис, поширений Clube Náutico Capibaribe (@nauticope)

Наутіко станом на зараз знаходиться в зоні вильоту турнірної таблиці бразильської Серії В.

Коментарі ()
Популярне зараз
Динамо - Фенербахче 0:0. Як це було Динамо - Фенербахче 0:0. Як це було 52277
Матч Динамо - Фенербахче не транслюють на OTT-платформах Матч Динамо - Фенербахче не транслюють на OTT-платформах 2344
Динамо назвало стартовий склад на матч з Фенербахче Динамо назвало стартовий склад на матч з Фенербахче 3545
Сабо: Безсовісні мільйонери знущаються над нами Сабо: Безсовісні мільйонери знущаються над нами 4104
Ломаченко чекає на росіян і ненавидить ЗСУ - блогер Ломаченко чекає на росіян і ненавидить ЗСУ - блогер 23274
Динамо - Фенербахче - онлайн-трансляція LIVE - кваліфікація Ліги чемпіонів Динамо - Фенербахче - онлайн-трансляція LIVE - кваліфікація Ліги чемпіонів 15868
Рекомендуємо
Дівчина дня: вродлива білявка та перша українка на Евересті та К2 - Ірина Галай Дівчина дня: вродлива білявка та перша українка на Евересті та К2 - Ірина Галай 18255
Українські фани разом із португальцями відсвяткували перемогу над Росією. ВІДЕО Українські фани разом із португальцями відсвяткували перемогу над Росією. ВІДЕО 24929
Хороший хлопець – професія. Чому Петраков у збірній України є органічним, але тимчасовим елементом Хороший хлопець – професія. Чому Петраков у збірній України є органічним, але тимчасовим елементом 8403 5
Історія дня: як Кличка засудили в його першому бою в житті Історія дня: як Кличка засудили в його першому бою в житті 14076
Дівчина дня. Олександра Назарова - чарівна українська фігуристка, яка понесе прапор на відкритті Олімпіади Дівчина дня. Олександра Назарова - чарівна українська фігуристка, яка понесе прапор на відкритті Олімпіади 43832
Та тут ціла команда! Найоригінальніші близнюки світу футболу – не без українців Та тут ціла команда! Найоригінальніші близнюки світу футболу – не без українців 13543